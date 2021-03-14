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- Tekirdağ'da evden ‘buluşmaya gidiyorum’ diye çıktı, geri dönmedi
Tekirdağ'da evden ‘buluşmaya gidiyorum’ diye çıktı, geri dönmedi
- DHA
- 14.03.2021 - 17:56
- Güncelleme : 14.03.2021 - 18:00
Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesi Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir beyaz eşya fabrikasının plastikhane bölümünde çalışan Hakan Kolsuz (34), geçen çarşamba günü iş yerinden evine geldi.
Ardından da ailesine arkadaşlarının yanına gideceğini söyleyen Kolsuz, evden ayrıldı.
SABAH EVDE OLMADIĞI FARK EDİLDİ
Hakan Kolsuz'un sabah evde olmadığını fark eden aile; önce fabrikayı aradı ve işe gidip gitmediğini sordu.
Olumsuz yanıt alan aile daha sonra polis ve jandarma ekiplerine kayıp ihbarından bulundu.
DENİZDE ARAMA YAPILIYOR
Jandarma ve polis ekipleri Hakan Kolsuz’un otomobilini Kıyıköy’de terk edilmiş buldu.
Aracın içinden boş alkol şişelerinin çıkması üzerine intihar şüphesiyle denizde arama çalışması başlatıldı.
Jandarma ve polis ekiplerine, karadan AFAD ekiplerinin de destek verdiği öğrenildi.