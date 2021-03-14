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    Tekirdağ'da evden ‘buluşmaya gidiyorum’ diye çıktı, geri dönmedi

    Evinden 4 gün önce arkadaşlarının yanına gideceğini söyleyerek ayrılan ve kendisinden haber alınamayan 34 yaşındaki adamın otomobili terk edilmiş halde bulundu.
    • DHA
    • 14.03.2021 - 17:56
    • Güncelleme : 14.03.2021 - 18:00
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    Tekirdağ'da evden ‘buluşmaya gidiyorum’ diye çıktı, geri dönmedi

    Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesi Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir beyaz eşya fabrikasının plastikhane bölümünde çalışan Hakan Kolsuz (34), geçen çarşamba günü iş yerinden evine geldi.

    Ardından da ailesine arkadaşlarının yanına gideceğini söyleyen Kolsuz, evden ayrıldı.

    SABAH EVDE OLMADIĞI FARK EDİLDİ

    Hakan Kolsuz'un sabah evde olmadığını fark eden aile; önce fabrikayı aradı ve işe gidip gitmediğini sordu.

    Olumsuz yanıt alan aile daha sonra polis ve jandarma ekiplerine kayıp ihbarından bulundu.

    Tekirdağ da evden ‘buluşmaya gidiyorum’ diye çıktı, geri dönmedi #1

    DENİZDE ARAMA YAPILIYOR

    Jandarma ve polis ekipleri Hakan Kolsuz’un otomobilini Kıyıköy’de terk edilmiş buldu.

    Aracın içinden boş alkol şişelerinin çıkması üzerine intihar şüphesiyle denizde arama çalışması başlatıldı.

    Jandarma ve polis ekiplerine, karadan AFAD ekiplerinin de destek verdiği öğrenildi.

    Tekirdağ da evden ‘buluşmaya gidiyorum’ diye çıktı, geri dönmedi #2

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