Tekirdağ'da evden çıkarılan kiracı, caddede eski ev sahibine saldırdı

- Tekirdağ Çorlu'da, kirayı ödemediği için evden çıkarılan M.K., caddede karşılaştığı eski ev sahibi M.Ş.'yi darbetti.
- Olay güvenlik kamerasına yansıdı ve yaralanan ev sahibi hastaneye kaldırıldı.
- Saldırının ardından kaçan M.K., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Peş peşe yumrukladı...
İddiaya göre, kiracı M.K., dört aydır kirasını ödemediği gerekçesiyle ev sahibi M.Ş. tarafından evden çıkarıldı.
İkilinin caddede karşılaşmasıyla başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
CADDEDE DENK GELDİLER, TANSİYON BİR ANDA YÜKSELDİ
M.K., eski ev sahibine art arda yumruklar savurdu. Darbeler sonucu yaralanan M.Ş., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olay anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Saldırının ardından kaçan M.K., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri süren şüpheliyle ilgili soruşturma başlatıldı.