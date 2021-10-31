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    Tekirdağ'da eve kurşun yağdırıp kaçtı

    Muratlı ilçesinde kimliği belirlenemeyen şahıs tarafından bir ev kurşunlandı. Kurşunlanma anları güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.
    • İHA
    • 31.10.2021 - 22:32
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    Tekirdağ'da eve kurşun yağdırıp kaçtı

    Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde Mahmut T.’ye ait eve akşam saat 21.23’de av tüfeğiyle ateş açan kimliği belirsiz şahıs, daha sonra olay yerinden kaçtı.

    Kurşunlar şans eseri kimseye isabet etmezken, evde yaşayanlar panikle 155’i arayarak durumu bildirdi.

    Tekirdağ'da eve kurşun yağdırıp kaçtı VİDEO

    KURŞUNLAR CAM VE TAVANA İSABET ETTİ

    İhbar üzerine olay yerine hızla gelen güvenlik güçleri, bölgede geniş çaplı inceleme başlattı.

    Evin cam ve tavanlarına isabet eden saçmalar ise olayın ciddiyetini gözler önüne serdi.

    Tekirdağ da eve kurşun yağdırıp kaçtı #1

    SALDIRGANIN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

    Saldırganın kimliğini tespit eden polis ekipleri, yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

    Tekirdağ da eve kurşun yağdırıp kaçtı #2

    Tekirdağ da eve kurşun yağdırıp kaçtı #3

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