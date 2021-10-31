Muratlı ilçesinde kimliği belirlenemeyen şahıs tarafından bir ev kurşunlandı. Kurşunlanma anları güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde Mahmut T.’ye ait eve akşam saat 21.23’de av tüfeğiyle ateş açan kimliği belirsiz şahıs, daha sonra olay yerinden kaçtı.

Kurşunlar şans eseri kimseye isabet etmezken, evde yaşayanlar panikle 155’i arayarak durumu bildirdi.

Tekirdağ'da eve kurşun yağdırıp kaçtı VİDEO

KURŞUNLAR CAM VE TAVANA İSABET ETTİ

İhbar üzerine olay yerine hızla gelen güvenlik güçleri, bölgede geniş çaplı inceleme başlattı.

Evin cam ve tavanlarına isabet eden saçmalar ise olayın ciddiyetini gözler önüne serdi.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Saldırganın kimliğini tespit eden polis ekipleri, yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.