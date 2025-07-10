Tekirdağ'da feci kaza: Araç bariyerlere saplandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Esentepe Mahallesi Çorlu Çevre Yolu üzeri Emlaklar mevkiisinde feci bir kaza meydana geldi.

Ergene istikametine seyreden Yusuf B. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bariyerlere çarptı.

Takla atan otomobil metrelerce savruldu.

2 KİŞİ YARALANDI

Hurdaya dönen araçta sürücü Yusuf B., ve otomobilde yolcu olarak bulunan Mertol Ş. ve Veysel C. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ARAÇ PARÇLARI YOL SAVRULDU

Öte yandan, kaza nedeniyle hurda yığınına otomobilin motor ve kaporta parçaları yola saçıldı.

Yolun temizlenmesi için Karayolları ekiplerinin gelmesi beklendi.

EKİPLER ZAMANINDA MÜDAHALE ETTİ

Kaza sonrası yoğunlaşan trafiğe Çorlu İlçe Trafik Büro Amirliği ekipleri zamanında müdahale ederek, meydana gelebilecek ikinci kazanın önüne geçti.

Çorlu İlçe Trafik Büro Amiri Ahmet Esen de, bölgeye gelip ekiplerle birlikte trafiğe müdahale ederek tıkanan çevre yolu trafiğinin kısa sürede açılmasını sağladı.

YOL TEMİZLENDİ

Yol temizliğini de trafik polisleri yaptı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.