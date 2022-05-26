Tekirdağ'da, fren yerine gaza basan kadın kaza yaptı

Tekirdağ'da, fren yerine gaza basan kadın kaza yaptı

Nurgül G. isimli kadın, fren yerine gaza basınca kaza yaptı. Araç içindeki 4 kişi, emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtuldu.

Tekirdağ’da, Havuzlar-Yeniçiftlik yolu üzeri Çorlu’nun Türkgücü Mahallesi ile Marmara Ereğlisi’ne bağlı Çeşmeli Mahallesi mevkisinde fren yerine gaza basan Nurgül G. isimli kadın kaza yaptı.

Yoldan çıkan araç, şarampole girip takla attı.

2’si çocuk 4 kazazede, yara almadan kurtuldu

Araç içindeki 2’si çocuk 4 kişi, emniyet kemeri sayesinde kazayı herhangi bir yara almadan atlattı.

Olay yerine sevk edilen Yeniçiftlik Jandarma ekipleri, kazazedelere yardımcı oldu.

Kaza yapan otomobilde, maddi hasar meydana geldiği belirlendi.

Tekirdağ'da, fren yerine gaza basan kadın kaza yaptı VİDEO

