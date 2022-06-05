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    Tekirdağ'da freni boşalan kamyon ortalığı birbirine kattı

    Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen kazada freni boşalan kamyonet dehşet saçarken kamyonetteki 3 kişi yaralandı.
    • 05.06.2022 - 17:23
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    Tekirdağ'da freni boşalan kamyon ortalığı birbirine kattı

    Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Çevreyolu Yeni Sanayi mevkiinde M.M.'nin idaresindeki 59 AY 693 plakalı kamyonetin, seyir halindeyken bir anda freni boşaldı.

    Frenin boşaldığını fark eden sürücü ise manevra yapmaya çalışırken refüje çarptı.

    Kamyonetin yola savrulduğunu görünce durmak istediler: Kaza kaçınılmaz oldu

    Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet takla atarak karşı şeride geçti. O sırada karşı yönde seyir halinde olan 3 otomobil ise kamyonetin bir anda yola savrulduğunu görünce durmak isterken birbirine çarptı.

    Çarpmanın sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada otomobillerde maddi hasar oluşurken, çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    Araçlar çekildi, yol yeniden trafiğe açıldı

    Kazada yaralanan M.M. ile kamyonette bulunan 2 kişi ilk müdahalenin ardından ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesine kaldırıldı.

    İHA'ya göre kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesi sonucu trafiğe açıldı.

    Tekirdağ da freni boşalan kamyon ortalığı birbirine kattı #1

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