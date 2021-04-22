Euro
9.948
0.83%
Dolar
8.2548
0.93%
Altın
475.16
0.69%
Borsa
1.345
1.07%
Bitcoin
449.153
0.37%
EXEN Coin
20.99
-19.67%
16ºC
İstanbul
Güneşli 16 C

    Tekirdağ'da freni boşalan kamyonet 5 araca çarptı

    Yokuş aşağı inen bir kamyonetin freninin boşalmasının ardından 5 araca çarpmasıyla birlikte 2 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 22.04.2021 - 14:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tekirdağ'da freni boşalan kamyonet 5 araca çarptı

    Tekirdağ'ın Çerkesköy ilçesine bağlı Veliköy Organize Sanayi Bölgesi kara yolu üzerinde Hüseyin K.'nin kullandığı 36 TA 9060 plakalı kamyonetin, yokuş aşağıya inerken freni boşaldı.

    Kamyonet, seyir ve park halinde olan 3 otomobil, bir tanker ve bir hafif ticareti araca çarparak durdu.

    Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Çarpmanın şiddetiyle kamyonet içinde sıkışan sürücü Hüseyin K. itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Hüseyin K. ile çarptığı araçta yaralanan bir kişi, ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    SORUŞTURMA SÜRÜYOR

    Trafiğe kapanan yol, kazaya karışan araçların çekici ile kaldırılmasının ardından açıldı. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

    Tekirdağ da freni boşalan kamyonet 5 araca çarptı #1

    Tekirdağ da freni boşalan kamyonet 5 araca çarptı #2

    Tekirdağ da freni boşalan kamyonet 5 araca çarptı #3

    Tekirdağ da freni boşalan kamyonet 5 araca çarptı #4

    Tekirdağ da freni boşalan kamyonet 5 araca çarptı #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir