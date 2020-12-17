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    Tekirdağ'da fuhuş operasyonundan kaçan kadın pencereden atladı

    Fuhuş operasyonunda, polisten kaçmaya çalışan yabancı uyruklu bir kadın, apartmanın üçüncü kat penceresinden atlayarak yaralandı.
    • İHA
    • 17.12.2020 - 20:59
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    Tekirdağ'da fuhuş operasyonundan kaçan kadın pencereden atladı

    Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesi İsmetpaşa Mahallesi’nde, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, mahalledeki bir eve fuhuş operasyonu gerçekleştirildi.

    Çilingir yardımı ile eve giren emniyet ekipleri, 1 kişiyi gözaltına alırken 3 yabancı uyruklu kadın da gözetim altına aldı.

    3. KATTAN ATLADI

    Operasyon esnasında polisi gören yabancı uyruklu bir kadın, evin penceresinden atlayarak kaçmaya çalıştı. 3. kattan atlayan kadın yaralandı.

    112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi gerçekleştirilen kadın, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

    Tekirdağ da fuhuş operasyonundan kaçan kadın pencereden atladı #1

    NAKİT PARA VE CEP TELEFONLARINA EL KONULDU

    Fuhuş yapıldığı iddia edilen evde arama gerçekleştiren polis ekipleri, cep telefonları ve nakit para ele geçirdi.

    Yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdığı iddia edilen M.B.Ş.’nin emniyetteki işlemleri sürerken, 3 yabancı uyruklu kadın ise sınır dışı edilmek üzere gözetim altında tutuluyor.

    Konuyla ilgili başlatılan soruşturma işlemleri sürüyor.

    Tekirdağ da fuhuş operasyonundan kaçan kadın pencereden atladı #2

    Tekirdağ da fuhuş operasyonundan kaçan kadın pencereden atladı #3

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