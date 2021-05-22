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    Tekirdağ'da gaspa uğrayan yaşlı adam kamerada

    Arkasından yaklaştığı S.K.'nın elindeki 250 TL’yi zorla gasbeden şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.
    • İHA
    • 22.05.2021 - 16:06
    • Güncelleme : 22.05.2021 - 16:16
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    Tekirdağ'da gaspa uğrayan yaşlı adam kamerada

    Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Cemaliye Mahallesi Saray Caddesi üzerinde evine doğru yürüyen S.K., kendisini takip eden şahıs tarafından gaspa uğradı.

    S.K'ya saldıran şahıs, yaşlı adamın elindeki 250 TL'sini zorla alıp kayıplara karıştı.

    GASP DEHŞETİ KAMERADA

    Gaspçının peşinden koşan fakat yakalayaman mağdur S.K., durumu polise bildirdi. Harekete geçen ekipler, olay yerindeki iş yerlerine ait güvenlik kameralarının görüntülerini izledi.

    Tekirdağ'da gaspa uğrayan yaşlı adam kamerada

    ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

    Şüphelinin M.N. olduğunu tespit eden ekipler, kısa süre sonra saklandığı adreste yakaladı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

    Tekirdağ da gaspa uğrayan yaşlı adam kamerada #1

    Tekirdağ da gaspa uğrayan yaşlı adam kamerada #2

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