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    Tekirdağ'da genç kız, kontrolden çıkan motosiklette can verdi

    Ergene ilçesinde kontrolden çıkan motosiklette yolcu konumunda bulunan 19 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti.
    • AA
    • 10.01.2022 - 08:59
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    Tekirdağ'da genç kız, kontrolden çıkan motosiklette can verdi

    Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kontrolden çıkan motosiklet faciaya neden oldu.

    MOTOSİKLET BARİYERE ÇARPTI

    Edinilen bilgilere göre, Gürkan Polat (20) yönetimindeki 16 NFS 24 plakalı motosiklet, Velimeşe Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

    YOLCU KONUMUNDAKİ GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ

    Kazada sürücü ağır yaralanarak hastaneye kaldırılırken, yolcu konumunda motosiklette bulunana Esra Yüksel (19) ise hayatını kaybetti.

    Savcının ve jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından genç kızın cenazesi, Çorlu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

    Tekirdağ da genç kız, kontrolden çıkan motosiklette can verdi #1

    Tekirdağ da genç kız, kontrolden çıkan motosiklette can verdi #2

    Tekirdağ da genç kız, kontrolden çıkan motosiklette can verdi #3

    Tekirdağ da genç kız, kontrolden çıkan motosiklette can verdi #4

    Tekirdağ da genç kız, kontrolden çıkan motosiklette can verdi #5


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