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- Tekirdağ'da genç kız, kontrolden çıkan motosiklette can verdi
Tekirdağ'da genç kız, kontrolden çıkan motosiklette can verdi
Ergene ilçesinde kontrolden çıkan motosiklette yolcu konumunda bulunan 19 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti.
- AA
- 10.01.2022 - 08:59
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kontrolden çıkan motosiklet faciaya neden oldu.
MOTOSİKLET BARİYERE ÇARPTI
Edinilen bilgilere göre, Gürkan Polat (20) yönetimindeki 16 NFS 24 plakalı motosiklet, Velimeşe Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.
YOLCU KONUMUNDAKİ GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada sürücü ağır yaralanarak hastaneye kaldırılırken, yolcu konumunda motosiklette bulunana Esra Yüksel (19) ise hayatını kaybetti.
Savcının ve jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından genç kızın cenazesi, Çorlu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.