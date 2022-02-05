Tekirdağ’da gerçekleşen kazada, baba-oğul ağır yaralandı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde kamyonetle kafa kafaya çarpışan otomobilde baba ile oğlu ağır yaralandı. Durumları ciddiyetini koruyor.

Tekirdağ'da Çorlu - Yeniçiftlik yolu üzerinde Türkgücü Mahallesi girişinde gece saatlerinde, Yeniçiftlik istikametine seyreden Cihangir Ö. idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen Yalçın Ç. yönetimindeki kamyonetle çarpıştı.

BABA VE OĞUL AĞIR YARALI

Kazada otomobil sürücüsü Cihangir Ö. ve yanında bulunan 12 yaşındaki oğlu Ç.Ö. ağır yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından baba ve oğlu ambulanslarla hastanelere sevk edildi.





DURUMLARI CİDDİ

Yaralıların tedavisi devam ederken, sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili jandarma tarafından incelemeler devam ediyor.







