Tekirdağ'da geri dönüşüm tesisinde yangın Çerkezköy ilçesinde plastik geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik müdahalesi kontrol altına alındı.

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DHA

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, Veliköy Mahallesi Yalıboyu Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir plastik geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında alevler, kısa sürede büyüdü ve tüm tesisi sardı.Bunun akabinde de ihbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

1 SAATLİK MÜDAHALE SONUÇ VERDİ

Dumanın gökyüzünü kapladığı yangında, tesisten zaman zaman patlama sesleri duyuldu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Yangında zarar gören tesiste, soğutma çalışmaları sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)