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    Tekirdağ’da Gri Pasaport örgütüne darbe

    Gri Pasaport düzenleyerek sivil vatandaşları yurt dışına kaçırma olayını organize eden suç örgütüne yönelik operasyon yapıldı. 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
    • İHA
    • 23.04.2021 - 12:14
    • Güncelleme : 23.04.2021 - 12:16
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    Tekirdağ’da Gri Pasaport örgütüne darbe

    Tekirdağ’da jandarma ekipleri, Gri Pasaport çetesini mercek altına aldı.

    Kendilerini devlet görevlisi olarak gösteren şahısların, 6 bin Euro karşılığında sivil vatandaşları yurtdışına kaçırdığı tespit edilen suç örgütüne yönelik çalışmalar başlatıldı.

    Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekipleri, operasyon için düğmeye bastı.

    1 ŞÜPHELİ KAÇTI

    Yapılan baskınlarda 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

    Kaçan 1 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

    SERBEST BIRAKILDI

    Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden ikisi, tutuklanarak Tekirdağ Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi.

    Diğer şahıslar, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

    Tekirdağ’da Gri Pasaport örgütüne darbe #1

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