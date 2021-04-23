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- Tekirdağ’da Gri Pasaport örgütüne darbe
Tekirdağ’da Gri Pasaport örgütüne darbe
Gri Pasaport düzenleyerek sivil vatandaşları yurt dışına kaçırma olayını organize eden suç örgütüne yönelik operasyon yapıldı. 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
- İHA
- 23.04.2021 - 12:14
- Güncelleme : 23.04.2021 - 12:16
Tekirdağ’da jandarma ekipleri, Gri Pasaport çetesini mercek altına aldı.
Kendilerini devlet görevlisi olarak gösteren şahısların, 6 bin Euro karşılığında sivil vatandaşları yurtdışına kaçırdığı tespit edilen suç örgütüne yönelik çalışmalar başlatıldı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekipleri, operasyon için düğmeye bastı.
1 ŞÜPHELİ KAÇTI
Yapılan baskınlarda 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Kaçan 1 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
SERBEST BIRAKILDI
Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden ikisi, tutuklanarak Tekirdağ Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi.
Diğer şahıslar, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.