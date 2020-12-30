Tekirdağ’da gürültü kavgası: 3 yaralı

Komşular arasında çıkan arbede sonrası 3 kişi hafif yaralandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesine bağlı 100. Yıl Caddesi’nde iddiaya göre, alt ve üst komşular arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede arbedeye dönüştü.

3 YARALI

Çıkan kavga sonrası iki arkadaş ve karşı taraftan 1 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, olaya müdahale etti.

"POLİSİ ARADIM DİYE SALDIRDILAR"

Arkadaşı G.S. ile birlikte darbedildiğini belirten E.K., “Ben, onları neden polise şikayet etmişim diye bana saldırdılar. Yalan olduğunu iddia eden varsa kamera görüntülerine baksınlar, gerçeği gösterir.” diye konuştu.

Olayla ilgili 6 kişinin birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Tekirdağ’da komşular arasında gürültü kavgası: 3 yaralı