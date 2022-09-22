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    Tekirdağ'da haciz gelen arabasını yaktı

    Çorlu'da aracına haciz geldiği iddia edilen şahıs, otomobilini ateşe verdi.
    • 22.09.2022 - 15:43
    • Güncelleme : 22.09.2022 - 16:41
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    Tekirdağ'da haciz gelen arabasını yaktı

    Çorlu'da yaşayan 32 yaşındaki M.Ö.'nün aracına haciz geldi.

    Haciz gelen aracını Atatürk Meydanı’na getiren M.Ö.,uzun süre korna çaldı.

    Benzin döküp yaktı

    Daha sonra inen M.Ö., üzerine benzin döktüğü aracını ateşe verdi.

    Alev alev yanan otomobil, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

    Sinir krizi geçirdi

    İHA'nın haberine göre olay yerinde sinir krizi geçiren şahıs, vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

    M.Ö. polisin olay yerine gelmesiyle gözaltına alındı. Alev alev yanan otomobil ise küle döndü.

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