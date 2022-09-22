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- Tekirdağ'da haciz gelen arabasını yaktı
Tekirdağ'da haciz gelen arabasını yaktı
Çorlu'da aracına haciz geldiği iddia edilen şahıs, otomobilini ateşe verdi.
- 22.09.2022 - 15:43
- Güncelleme : 22.09.2022 - 16:41
Çorlu'da yaşayan 32 yaşındaki M.Ö.'nün aracına haciz geldi.
Haciz gelen aracını Atatürk Meydanı’na getiren M.Ö.,uzun süre korna çaldı.
Benzin döküp yaktı
Daha sonra inen M.Ö., üzerine benzin döktüğü aracını ateşe verdi.
Alev alev yanan otomobil, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sinir krizi geçirdi
İHA'nın haberine göre olay yerinde sinir krizi geçiren şahıs, vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.
M.Ö. polisin olay yerine gelmesiyle gözaltına alındı. Alev alev yanan otomobil ise küle döndü.