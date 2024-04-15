İHA
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi Atatürk Caddesi üzerindeki hemzemin geçidin üst kısmında 8 yaşındaki E.E. adlı bisikletli çocuk karşıdan karşıya geçmek isterken Ü.T.'nin kullandığı hafif ticari araca yandan çarptı.
Aracın lastik kısmına vuran çocuk yaralandı.
Şans eseri olay yerinden geçen sağlık ekiplerince müdahale edilen çocuk ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi acil servisine sevk edildi.
Yaşananlar kamerada
Kazaya ilişkin inceleme başlatılırken olay anları ise güvenlik kamerasınca anbean görüntülendi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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