Yol kenarında duran Ercan Çiçek'in aracına Mücahid Y. yönetimindeki kamyon çarptı. Yaşana kazada Ercan Çiçek ile ikizleri Merve ve Mustafa hayatını kaybederken 5 kişi de ağır yaralandı.

Edirne - İstanbul TEM otoyolunda feci bir trafik kazası meydana geldi.

Çorlu mevki yakınlarında Edirne istikametinde yaşanan olayda Ercan Çiçek yönetimindeki yol kenarında duran hafif ticari araca, Mücahid Y. idaresindeki kamyon çarptı.

Çarpmanın şiddeti ile hafif ticari aracın içerisinde bulunanlar metrelerce sürüklenerek yaralandı.

Baba ve ikizleri yaşamını yitirdi

Çevredekilerin ihbarı üzerine olayın yaşandığı bölgeye emniyet ve sağlık ekipleri çağırıldı.

Tekirdağ'da hafif ticari araca kamyon çarptı





Kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü Ercan Çiçek ile ikizleri Merve ve Mustafa Çiçek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.





5 yaralının durumu ciddiyetini koruyor

Kamyon sürücüsü Mücahid Y.‘nin jandarma ekiplerince gözaltına alındığı kazada yaralanan Firdevs Çiçek, Yusuf Çiçek, Nursena Öztürk, Yasemin Öztürk ve Gülbeyaz Özel’in hastanedeki tedavilerinin sürdüğü ve sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Soruşturma sürüyor

İHA'nın haberine göre; güvenlik kameralarına da yansıyan kaza ile ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.



