Petrol
105.28
-1.63%
Euro
17.527
-0.41%
Dolar
17.3727
0.57%
Altın
969.39
0.15%
Borsa
2434
0.35%
Bitcoin
360.020
-3.44%
BTXN Coin
7.41
2.63%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Çok bulutlu 21 C

    Tekirdağ'da hafif ticari araca kamyon çarptı

    Yol kenarında duran Ercan Çiçek'in aracına Mücahid Y. yönetimindeki kamyon çarptı. Yaşana kazada Ercan Çiçek ile ikizleri Merve ve Mustafa hayatını kaybederken 5 kişi de ağır yaralandı.
    • 11.07.2022 - 14:47
    • Güncelleme : 11.07.2022 - 14:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tekirdağ'da hafif ticari araca kamyon çarptı

    Edirne - İstanbul TEM otoyolunda feci bir trafik kazası meydana geldi.

    Çorlu mevki yakınlarında Edirne istikametinde yaşanan olayda Ercan Çiçek yönetimindeki yol kenarında duran hafif ticari aracaMücahid Y. idaresindeki kamyon çarptı.

    Çarpmanın şiddeti ile hafif ticari aracın içerisinde bulunanlar metrelerce sürüklenerek yaralandı.

    Baba ve ikizleri yaşamını yitirdi

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olayın yaşandığı bölgeye emniyet ve sağlık ekipleri çağırıldı.

    Tekirdağ'da hafif ticari araca kamyon çarptı


    Kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü Ercan Çiçek ile ikizleri Merve ve Mustafa Çiçek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Tekirdağ da hafif ticari araca kamyon çarptı #1

    5 yaralının durumu ciddiyetini koruyor

    Kamyon sürücüsü Mücahid Y.‘nin jandarma ekiplerince gözaltına alındığı kazada yaralanan Firdevs Çiçek, Yusuf Çiçek, Nursena Öztürk, Yasemin Öztürk ve Gülbeyaz Özel’in hastanedeki tedavilerinin sürdüğü ve sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

    Soruşturma sürüyor

    İHA'nın haberine göre; güvenlik kameralarına da yansıyan kaza ile ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

    Tekirdağ da hafif ticari araca kamyon çarptı #2

    Tekirdağ da hafif ticari araca kamyon çarptı #3


    İlginizi Çekebilir

    Üçüncü kez kansere yakalandı, hayatını kaybetti
    Sağlık

    Üçüncü kez kansere yakalandı, hayatını kaybetti

    Hakkari'de 3 bin aileye kurban eti dağıtımı gerçekleştirildi
    İç Haber

    Hakkari'de 3 bin aileye kurban eti dağıtımı gerçekleştirildi

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!
    Btcrobo

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!

    Görüş Bildir