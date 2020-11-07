- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Tekirdağ'da halı silkelerken balkondan düşerek öldü
Tekirdağ'da halı silkelerken balkondan düşerek öldü
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan Mehmet Nasır Sönmez, evinin balkonundan halı silkelediği sırada düşerek, hayatını kaybetti.
- DHA
- 07.11.2020 - 17:10
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Muhittin Mahallesi Bağlariçi 4'üncü Sokak'ta bulunan bir binada yaşanan olayda, 5'inci kattaki evlerinde temizlik yapan eşine yardım eden 44 yaşındaki Mehmet Nasır Sönmez, halıyı balkondan silkelerken dengesini kaybedip, 5’inci kattan düştü.
İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Sönmez'in hayatını kaybettiğini belirledi.
CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI
Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Sönmez'in cansız bedeni, Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.