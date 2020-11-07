Dolar
8.5193
1.2274%
Euro
10.1264
1.6268%
Altın
1952.4
0.1795%
Borsa
1191.96
1.0118%
G. Altın
534.824
1.3788%
Bitcoin
131751.61
3.5705%
EXEN Coin
12.27
-1.99%
14ºC
İstanbul
Çok bulutlu 14 C

    Tekirdağ'da halı silkelerken balkondan düşerek öldü

    Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan Mehmet Nasır Sönmez, evinin balkonundan halı silkelediği sırada düşerek, hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 07.11.2020 - 17:10
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Tekirdağ'da halı silkelerken balkondan düşerek öldü

    Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Muhittin Mahallesi Bağlariçi 4'üncü Sokak'ta bulunan bir binada yaşanan olayda, 5'inci kattaki evlerinde temizlik yapan eşine yardım eden 44 yaşındaki Mehmet Nasır Sönmez, halıyı balkondan silkelerken dengesini kaybedip, 5’inci kattan düştü.

    İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Sönmez'in hayatını kaybettiğini belirledi.

    CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

    Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Sönmez'in cansız bedeni, Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Tekirdağ da halı silkelerken balkondan düşerek öldü #1

    Tekirdağ da halı silkelerken balkondan düşerek öldü #2

    Tekirdağ da halı silkelerken balkondan düşerek öldü #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir