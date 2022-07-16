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    Tekirdağ'da hırsız girdiği evin sahibini bıçakladı

    Çorlu'da bir anda hırsızla yüz yüze gelen ev sahibi hırsızı kovalamak isterken 4 yerinden bıçaklanarak hastanelik oldu.
    • 16.07.2022 - 16:43
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    Tekirdağ'da hırsız girdiği evin sahibini bıçakladı

    Tekirdağ'da gündüz vakti hırsızlık vakası yaşandı.

    Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi Çorlu Kalesi mevkiinde karın ağrısı nedeniyle işe gidemeyen inşaat işçisi S.K. (23), ikamet ettiği apartmanın ikinci katında dinlenmeye çekildi.

    İHA'nın haberine göre içeriden gelen sesler üzerine uyanarak, tanımadığı kişiyle karşılaşan S.K., hırsızlık şüphelisi olabileceğini düşündüğü şahsı evden dışarı çıkarmak için kovalamak istedi.

    Tekirdağ'da hırsız girdiği evin sahibini bıçakladı VİDEO

    Boğuşurken bıçak darbelerine maruz kaldı

    Boğuşma esnasında bıçaklı saldırıya maruz kalan S.K. yaralandı. Hırsızlık şüphelisi saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

    Tekirdağ da hırsız girdiği evin sahibini bıçakladı #1

    Sağlık durumu iyi

    Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan gencin 4 yerinde bıçak yarası olduğu öğrenildi.

    Yaralı vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

    Tekirdağ da hırsız girdiği evin sahibini bıçakladı #2

    Tekirdağ da hırsız girdiği evin sahibini bıçakladı #3


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