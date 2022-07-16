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- Tekirdağ'da hırsız girdiği evin sahibini bıçakladı
Tekirdağ'da hırsız girdiği evin sahibini bıçakladı
- 16.07.2022 - 16:43
Tekirdağ'da gündüz vakti hırsızlık vakası yaşandı.
Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi Çorlu Kalesi mevkiinde karın ağrısı nedeniyle işe gidemeyen inşaat işçisi S.K. (23), ikamet ettiği apartmanın ikinci katında dinlenmeye çekildi.
İHA'nın haberine göre içeriden gelen sesler üzerine uyanarak, tanımadığı kişiyle karşılaşan S.K., hırsızlık şüphelisi olabileceğini düşündüğü şahsı evden dışarı çıkarmak için kovalamak istedi.
Tekirdağ'da hırsız girdiği evin sahibini bıçakladı VİDEO
Boğuşurken bıçak darbelerine maruz kaldı
Boğuşma esnasında bıçaklı saldırıya maruz kalan S.K. yaralandı. Hırsızlık şüphelisi saldırgan ise olay yerinden kaçtı.
Sağlık durumu iyi
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan gencin 4 yerinde bıçak yarası olduğu öğrenildi.
Yaralı vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.