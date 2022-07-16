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Tekirdağ'da hırsız girdiği evin sahibini bıçakladı

Tekirdağ'da hırsız girdiği evin sahibini bıçakladı

Çorlu'da bir anda hırsızla yüz yüze gelen ev sahibi hırsızı kovalamak isterken 4 yerinden bıçaklanarak hastanelik oldu.