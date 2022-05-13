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- Tekirdağ'da hırsızlar, mahalleliyi tedirgin etti
Tekirdağ'da hırsızlar, mahalleliyi tedirgin etti
Gündüz vakti girdikleri evden 5 bin lira çalan şüpheliler mahalle sakinlerini sokağa döktü. Olay yerine gelen polis, hırsızları yakalamak için kapılardan parmak izi aldı.
- 13.05.2022 - 09:18
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde gündüz saatlerinde bir evi soydular.
İHA'nın haberine göre; Turan Mahallesi 6. sokak üzerindeki iki katlı eve giren hırsızlar, evden 5 bin TL nakit para ile ziynet eşyası çalarak kayıplara karıştı.
Hırsızlar aranıyor
İhbar üzerine olay yerine intikal eden Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro ekipleri, geniş çaplı inceleme başlattı.
Kapılardan parmak izi alındı
Tekirdağ Olay Yeri İnceleme ekipleri ise kapılardan parmak izi aldı. Sokağa dökülen mahalle sakinleri, olan biteni tedirginlikle izledi. 'Konuttan hırsızlık' vakasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.