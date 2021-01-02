- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Tekirdağ'da hırsızlık: Köpekleri besleyip çitleri çaldılar
Tekirdağ'da hırsızlık: Köpekleri besleyip çitleri çaldılar
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde tavuk çiftliğine giren hırsızlar, yaklaşık 40 adet panel çiti çaldı.
- İHA
- 02.01.2021 - 08:07
Malkara-İshakça yolu üzerindeki Malkara Asri Mezarlık karşısında bulunan bir tavuk çiftliğine giren kimliği belirsiz kişi ve kişiler, 40 adet panel demir çiti çaldı.
3 BİN LİRALIK DEMİR ÇİTİ ÇALDILAR
Çiftliğe geldiğinde durumu fark eden O.B. polise şikayette bulundu. Olay yerinde ayak izlerine rastlanırken, hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı. Çiftlik sahibi O.B. zararının yaklaşık 3 bin lira civarında olduğunu belirtti.
KÖPEKLERİ BESLEYİP ÇİTLERİ ÇALDILAR
Öte yandan hırsızların, köpekleri besleyerek demir çitleri çalmış olabileceği üzerinde duruluyor.