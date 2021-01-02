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    Tekirdağ'da hırsızlık: Köpekleri besleyip çitleri çaldılar

    Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde tavuk çiftliğine giren hırsızlar, yaklaşık 40 adet panel çiti çaldı.
    • İHA
    • 02.01.2021 - 08:07
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    Tekirdağ'da hırsızlık: Köpekleri besleyip çitleri çaldılar

    Malkara-İshakça yolu üzerindeki Malkara Asri Mezarlık karşısında bulunan bir tavuk çiftliğine giren kimliği belirsiz kişi ve kişiler, 40 adet panel demir çiti çaldı.

    3 BİN LİRALIK DEMİR ÇİTİ ÇALDILAR

    Çiftliğe geldiğinde durumu fark eden O.B. polise şikayette bulundu. Olay yerinde ayak izlerine rastlanırken, hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı. Çiftlik sahibi O.B. zararının yaklaşık 3 bin lira civarında olduğunu belirtti.

    Tekirdağ da hırsızlık: Köpekleri besleyip çitleri çaldılar #1

    KÖPEKLERİ BESLEYİP ÇİTLERİ ÇALDILAR

    Öte yandan hırsızların, köpekleri besleyerek demir çitleri çalmış olabileceği üzerinde duruluyor.

    Tekirdağ da hırsızlık: Köpekleri besleyip çitleri çaldılar #2

    Tekirdağ da hırsızlık: Köpekleri besleyip çitleri çaldılar #3

    Tekirdağ da hırsızlık: Köpekleri besleyip çitleri çaldılar #4

    Tekirdağ da hırsızlık: Köpekleri besleyip çitleri çaldılar #5

    Tekirdağ da hırsızlık: Köpekleri besleyip çitleri çaldılar #6

    Tekirdağ da hırsızlık: Köpekleri besleyip çitleri çaldılar #7

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