Tekirdağ'da hırsızlık: Köpekleri besleyip çitleri çaldılar

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde tavuk çiftliğine giren hırsızlar, yaklaşık 40 adet panel çiti çaldı.

Malkara-İshakça yolu üzerindeki Malkara Asri Mezarlık karşısında bulunan bir tavuk çiftliğine giren kimliği belirsiz kişi ve kişiler, 40 adet panel demir çiti çaldı.

3 BİN LİRALIK DEMİR ÇİTİ ÇALDILAR

Çiftliğe geldiğinde durumu fark eden O.B. polise şikayette bulundu. Olay yerinde ayak izlerine rastlanırken, hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı. Çiftlik sahibi O.B. zararının yaklaşık 3 bin lira civarında olduğunu belirtti.

KÖPEKLERİ BESLEYİP ÇİTLERİ ÇALDILAR

Öte yandan hırsızların, köpekleri besleyerek demir çitleri çalmış olabileceği üzerinde duruluyor.