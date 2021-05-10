Euro
10.1186
0.8%
Dolar
8.298
0.31%
Altın
489.46
0.2%
Borsa
1.452
-0.62%
Bitcoin
463.230
-4.36%
EXEN Coin
34.38
-3.10%
17ºC
İstanbul
Güneşli 17 C

    Tekirdağ'da hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı

    Tekirdağ'da meydana gelen kazada sürücü Yaşar E., yaralı olarak kurtarıldı.
    • İHA
    • 10.05.2021 - 17:16
    • Güncelleme : 11.05.2021 - 11:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tekirdağ'da hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı

    Malkara'da meydana gelen kazada yaralanan 62 yaşındaki sürücü, olay yerine gelen ambulansla hastaneye götürüldü.

    OTOMOBİL SÜT TANKERİYLE ÇARPIŞTI

    Karamurat istikametine seyreden Yaşar E. yönetimindeki otomobil, viraja girerken karşı yönden gelen Ertuğrul Y. idaresindeki 59 LP 273 plakalı süt tankeriyle çarpıştı.

    Tekirdağ da hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı #1

    AYAĞINDA OLUŞAN KIRIKLA KURTULDU

    Kaza sonrası hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı. Ayağında kırıklar oluşan sürücü Yaşar E., olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Tekirdağ da hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı #2

    Tekirdağ da hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı #3

    Tekirdağ da hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı #4

    Tekirdağ da hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı #5

    Tekirdağ da hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı #6

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir