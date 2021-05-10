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- Tekirdağ'da hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı
Tekirdağ'da hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı
Tekirdağ'da meydana gelen kazada sürücü Yaşar E., yaralı olarak kurtarıldı.
- İHA
- 10.05.2021 - 17:16
- Güncelleme : 11.05.2021 - 11:54
Malkara'da meydana gelen kazada yaralanan 62 yaşındaki sürücü, olay yerine gelen ambulansla hastaneye götürüldü.
OTOMOBİL SÜT TANKERİYLE ÇARPIŞTI
Karamurat istikametine seyreden Yaşar E. yönetimindeki otomobil, viraja girerken karşı yönden gelen Ertuğrul Y. idaresindeki 59 LP 273 plakalı süt tankeriyle çarpıştı.
AYAĞINDA OLUŞAN KIRIKLA KURTULDU
Kaza sonrası hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı. Ayağında kırıklar oluşan sürücü Yaşar E., olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.