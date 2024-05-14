DHA
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Hükümet Caddesi’ndeki bijuteri dükkanında, korkunç bir olay meydana geldi.
T.A., girdiği dükkanda alışveriş yaparken gördüğü N.D.’ye çantasından çıkardığı tabancayla ateş etti.
İçerideki müşteriler büyük panik yaşarken N.D., kendini tezgahın arkasına attı.
Kıl payı kurtuldu
Bu sırada bazı müşteriler, ateş açan T.A.’yı sakinleştirdi. Olayda yaralanan olmazken yaşananlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
T.A., taksi ile kaçtı. İhbar üzerine iş yerine gelen polis incelemede bulundu. T.A., bir süre sonra Aydoğdu Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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