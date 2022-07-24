Tekirdağ'da iki aile çatıştı: 36 boş kovan bulundu

Tekirdağ'da iki aile çatıştı: 36 boş kovan bulundu

Tekirdağ'da iki aile arasında yaşanan silahlı çatışmada bir Çarşı ve Mahalle Bekçisi yaralandı. Olay yerinde 36 adet boş kovan tespit edildi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi'nde 2 aile arasında çatışma olduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve bekçi sevk edildi.

2 aile çatıştığı sırada tarafların silahlarından çıkan mermiler olaya müdahale etmek için giden Çarşı ve Mahalle Bekçisi O.T.'ye isabet etti.

Bekçi yaralandı

Silahlı çatışma sonrasında olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olaya müdahale ederken 112 acil sağlık ekipleri de yaralıya ilk müdahaleyi yaparak hastaneye sevk etti.

Olay yerindeki incelemelerini ve araştırmalarını derinleştiren polis ekipleri kaçan zanlıların peşine düştü.

Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda çatışmaya katılan ve bekçiyi yaralayan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi.





36 adet boş kovan tespit edildi

İHA'nın haberine göre, polis ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemede 36 adet boş kovan bulundu. Hastaneye kaldırılan bekçiye ilk müdahalesi yapılırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



