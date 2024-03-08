Tekirdağ'da iki araç trafik ışıklarında çarpıştı: 360 derece döndü Çerkezköy ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kazaya karışan araçlardan bir tanesinin 360 derece döndüğü anlar saniye saniye yer aldı.

İHA

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Çorlu yolu üzerinde Kızılpınar Mahallesi istikametinden Çerkezköy istikametine doğru dönüş yapmak isteyen 34 DZG 192 plakalı araca, Çorlu’dan Çerkezköy’e seyir halinde olan 60 ZM 284 plakalı araç çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle ve yağışlı havanın etkisiyle 34 DZG 192 plakalı araç, yol üzerinde ters yöne döndü.

Ters yöne dönünce kaza kaçınılmaz oldu

Kazayı görenler durumu 112 Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne sevk etti.

360 derece döndü

Kaza nedeniyle kısa süre aksayan trafik, araçların çekici vasıtasıyla kaldırılmasının ardından tekrar normale dönerken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kazaya ilişkin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kazaya karışan araçlardan bir tanesinin 360 derece döndüğü anlar saniye saniye yer aldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)