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    Tekirdağ'da iki grup arasında silahlı kavga: 2’si polis 10 yaralı

    Çorlu ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgayı polis havaya uyarı ateşi açarak önlemeye çalışırken, arbedede 2'si polis 10 kişi yaralandı.
    • 25.06.2022 - 06:39
    • Güncelleme : 25.06.2022 - 09:28
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    Tekirdağ'da iki grup arasında silahlı kavga: 2’si polis 10 yaralı

    Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Şeyhsinan Mahallesi Çukurçeşme Sokak üzerinde henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında çıkan kavga, Kumyol Caddesindeki belediye binasını arkasına kadar sürdü. Kavgada, iki taraf tabanca, bıçak, sopa ve taşlarla birbirlerine saldırırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

    Arbedede 2'si polis 10 kişi yaralandı

    Polis, 2 grup arasında yaşanan çatışmayı önlemek için havaya uyarı ateşi açtı. Yaşanan arbede sırasında 2 polis memuru beyzbol sopası darbesi ile yaralandı. Kavgaya karışanlar arasında ise 2'si tabanca, 6'sı bıçak ve sopalarla olmak üzere toplam 10 kişi yaralandı. Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Murat Tabak'ın da geldiği olay yerinde arbede güçlükle önlendi.

    Tekirdağ'da iki grup arasında silahlı kavga: 2’si polis 10 yaralı VİDEO

    Tekirdağ da iki grup arasında silahlı kavga: 2’si polis 10 yaralı #1

    20 kişi yakalandı

    DHA'nın haberine göre; yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Polis, olaya karışan 20 kişiyi gözaltına alırken, şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 7 tabanca, tabancalara ait mermiler, 1 bıçak, 5 beyzbol sopası ele geçirildi.  Yaşanan arbede sırasında, bölgedeki bazı işyerlerinin camları kırıldı. Gözaltına alınanlar emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Tekirdağ da iki grup arasında silahlı kavga: 2’si polis 10 yaralı #2

    Tekirdağ da iki grup arasında silahlı kavga: 2’si polis 10 yaralı #3

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