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- Tekirdağ'da iki kişinin katili baba ve oğlu, İstanbul’da yakalandı
Tekirdağ'da iki kişinin katili baba ve oğlu, İstanbul’da yakalandı
- DHA
- 27.11.2020 - 15:01
Gökmen Bektaş ve İlker Korkmaz otomobil ile seyrettikleri Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi Susam Sokak üzerinde husumetli oldukları Selçuk Karakaş, oğlu Şahin Karataş ve Tolga D. ile karşılaştı.
İki grup arasında başlayan kavga kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü.
İKİSİ HAYATINI KAYBETTİ
Çatışmada Gökmen Bektaş, İlker Korkmaz ve Tolga D. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Bektaş ve Korkmaz, hayatlarını kaybetti.
Durumu ağır olan Tolga D. ise tedaviye alındı.
KATİL BABA VE OĞLU TUTUKLANDI
Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından Selçuk Karakaş ile oğlu Şahin Karakaş'ın İstanbul'a kaçtıklarını tespit etti.
Baba ve oğlu, İstanbul'da kaldıkları farklı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.
Gözaltına alınıp Çorlu'ya getirilen şüpheliler, bugün çelik yelek giydirilerek, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
Baba-oğul, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.