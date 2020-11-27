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Tekirdağ'da iki kişinin katili baba ve oğlu, İstanbul’da yakalandı

Tekirdağ'da iki kişinin katili baba ve oğlu, İstanbul’da yakalandı

Husumetli 2 grup arasında çıkan ve 2 kişinin ölümü 1 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı çatışmanın ardından kaçtıkları İstanbul'da yakalanan baba ve oğlu, tutuklandı.