Tekirdağ'da iki kızın ölümüne neden olan şahıs ifade verdi

Tekirdağ'da iki kızın ölümüne neden olan şahıs ifade verdi

İki kişinin ölümüne sebep olan Cengizhan Gençer, "Hızım 90 ile 100 kilometreydi. Önüme çıktıklarını görmedim. Gördüğümde ise çok geçti, duramadım" dedi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan lise 2’nci sınıf öğrencisi Elif Aslı Şentürk ile 8’inci sınıf öğrencisi Tuana Göksel, oturdukları kafeden çıkarak, evlerine gitmek üzere yolun karşısına geçmek istedi.

Emlak Konutları Köprüsü’nün altına gelen iki kıza, Cengizhan Gençer yönetimindeki 34 ZB 0311 plakalı otomobil çarptı.

İKİ KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Şentürk ile Göksel hayatını kaybetti, sürücü Gençer ise polis tarafından gözaltına alındı. Bir fabrikada bilgi işlem görevlisi olarak çalışan Cengizhan Gençer'in yapılan kontrolde 1,75 promil alkollü olduğu belirlendi.

"ÖNÜME ÇIKTIKLARINI GÖRMEDİM"

Bugün emniyetteki işlemlerin ardından sıkı güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen Cengizhan Gençer, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İfadesinde, bir lokantada yemek yiyip alkol aldıktan sonra otomobiliyle Ergene ilçesindeki evine gitmek için yola çıktığını belirten Gençer’in, "Hızım 90 ile 100 kilometreydi. Emlak Konutları mevkisine geldiğimde, önüme çıktıklarını görmedim.

Gördüğümde ise çok geçti, duramadım. Çarpmanın etkisiyle otomobilin hakimiyetini kaybettim." dediği öğrenildi.

Şentürk ve Göksel'in cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



