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Tekirdağ'da iki yabancı uyruklu çekçekçi birbirini dövdü

Tekirdağ'da iki yabancı uyruklu çekçekçi birbirini dövdü

Geri dönüşüm atıklarını paylaşamayan iki çekçekçi birbirine girdi. Başına sopayla vurulan ve yaralanan yabancı uyruklu şahıs, hastanelik oldu.