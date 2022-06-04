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- Tekirdağ'da iki yabancı uyruklu çekçekçi birbirini dövdü
Tekirdağ'da iki yabancı uyruklu çekçekçi birbirini dövdü
Geri dönüşüm atıklarını paylaşamayan iki çekçekçi birbirine girdi. Başına sopayla vurulan ve yaralanan yabancı uyruklu şahıs, hastanelik oldu.
- 04.06.2022 - 15:59
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Muhittin Mahallesi Bağlariçi 3. Sokak üzerinde karşılaşan iki çekçekçi, çöp konteyneri ve çevresine atılan geri dönüşüm maddelerini almak istedi.
Ancak bu işlem kısa bir süre sonra tartışmaya döndü. Atıkları paylaşamayan çerçekçiler, kavga etmeye başladı.
İkilinin arasında çıkan sözlü tartışma, sopaların kullanıldığı kavga döndü.
Saldırgan kaçtı, yaralı hastanede
Öfkeli şahıs, sopayla başına vurduğu adamı yaraladı.
Saldırgan çekçek arabasıyla kaçarken, yaralı şahıs ise olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
İHA'nın haberine göre; çekçek arabası ise zabıta ekipleri tarafından olay yerinden kaldırıldı.