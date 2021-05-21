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    Tekirdağ’da ilkokula giren hırsız, 641 saatlik görüntüler izlenerek yakalandı

    Bir ilkokulun elektronik cihaz ve musluklarını çalan şahıs, 641 saatlik güvenlik kamerası görüntüleri incelenerek yakalandı.
    • DHA
    • 21.05.2021 - 10:56
    • Güncelleme : 21.05.2021 - 11:04
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    Tekirdağ’da ilkokula giren hırsız, 641 saatlik görüntüler izlenerek yakalandı

    Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir şahıs, Çorlu 1 Kasım İlkokulu’na girip elektronik cihazlar ve musluklar çaldı.

    Şahıs, olayın ardından kayıplara karıştı.

    Okul yönetimi olayı fark edince durumu ekiplere bildirdi.

    İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi yakalamak için kapsamlı çalışma başlattı.

    KAMERAYA YANSIDI

    Okul ve çevresinde bulunan 131 güvenlik kamerasına ait 641 saatlik görüntüler incelendi.

    Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şahsın çaldığı malzemeleri bir çuvala koyup, okulun duvarından atlayarak kaçtığı görüldü.

    Tekirdağ’da ilkokula giren hırsız, 641 saatlik görüntüler izlenerek yakalandı VİDEO

    GÖZALTINA ALINDI

    Kimliği belirlenen S.O.T. isimli şahıs, saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı.

    Tekirdağ’da ilkokula giren hırsız, 641 saatlik görüntüler izlenerek yakalandı #1

    Tekirdağ’da ilkokula giren hırsız, 641 saatlik görüntüler izlenerek yakalandı #2

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