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- Tekirdağ’da ilkokula giren hırsız, 641 saatlik görüntüler izlenerek yakalandı
Tekirdağ’da ilkokula giren hırsız, 641 saatlik görüntüler izlenerek yakalandı
Bir ilkokulun elektronik cihaz ve musluklarını çalan şahıs, 641 saatlik güvenlik kamerası görüntüleri incelenerek yakalandı.
- DHA
- 21.05.2021 - 10:56
- Güncelleme : 21.05.2021 - 11:04
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir şahıs, Çorlu 1 Kasım İlkokulu’na girip elektronik cihazlar ve musluklar çaldı.
Şahıs, olayın ardından kayıplara karıştı.
Okul yönetimi olayı fark edince durumu ekiplere bildirdi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi yakalamak için kapsamlı çalışma başlattı.
KAMERAYA YANSIDI
Okul ve çevresinde bulunan 131 güvenlik kamerasına ait 641 saatlik görüntüler incelendi.
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şahsın çaldığı malzemeleri bir çuvala koyup, okulun duvarından atlayarak kaçtığı görüldü.
Tekirdağ’da ilkokula giren hırsız, 641 saatlik görüntüler izlenerek yakalandı VİDEO
GÖZALTINA ALINDI
Kimliği belirlenen S.O.T. isimli şahıs, saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı.