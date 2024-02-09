Tekirdağ'da iş makinesi, düzeltmeye çalıştığı çukura düştü Çerkezköy ilçesinde yolda oluşan çukurun bulunduğu alanda çalışma yapan Karayolları Genel Müdürlüğüne (KGM) ait iş makinası da çukura düştü.

İHA

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Işıklı Kavşağı yakınında Çerkezköy-Çorlu yolunda bir yol çökmesi meydana geldi. Bazı araçlar, çöken yola girmekten kaçamadı ve maddi hasar aldı.

Olayın ardından İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevreyi dubalarla güvenli hale getirdi.

Sabahın erken saatlerinden itibaren ise Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri bölgede çalışmalara başladı.

Çukuru obruğa çevirdi

Öğlen saatlerinde çalışma esnasında asfalt işlerinde kullanılan iş makinesi, yolun tamamen çökmesiyle 1 metre derinliğindeki çukura düştü.

İş makinesinin kapatmaya çalıştığı çukur daha da büyüyerek adeta obruğa dönüştü.

Operatör kazayı yara almadan atlatırken iş makinası, olay yerine gelen vinç vasıtasıyla düştüğü yerden çıkartıldı.

Olayda facianın eşinden dönülürken, çalışmalar sırasında yolun tek şeride düşmesiyle birlikte Çorlu-Çerkezköy istikametinde yoğun trafik yaşandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)