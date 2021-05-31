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    Tekirdağ'da iş yerinden 45 cep telefonu çalan hırsız

    Girdiği cep telefonu mağazasında 1 dakika içinde 45 cep telefonu çalan B.Y., kaldığı otel odasında yakalandı.
    • DHA
    • 31.05.2021 - 14:16
    • Güncelleme : 31.05.2021 - 14:35
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    Tekirdağ'da iş yerinden 45 cep telefonu çalan hırsız

    Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Şehit Teğmen Yavuzer Caddesi üzerinde bulunan cep telefonu dükkanına giren hırsız, 45 cep telefonu çalarak kayıplara karıştı.

    250 SAATLİK GÖRÜNTÜLER İNCELENDİ

    Polis, iş yeri ve çevrede bulunan 71 güvenlik kamerasındaki 250 saatlik görüntüyü inceleyerek, şüphelinin B.Y. olduğunu belirledi.

    Tekirdağ'da iş yerinden 45 cep telefonu çalan hırsız VİDEO

    OTELDE UYURKEN YAKALANDI

    1 dakika içinde 45 cep telefonunu çalan B.Y.'nin ilçede bir otelde kaldığı tespit edilerek, otele operasyon düzenledi. B.Y., kaldığı otel odasında uyurken yakalandı. Gözaltına alınan B.Y.'nin çaldığı telefonlardan 35'i de ele geçirildi.

    Tekirdağ da iş yerinden 45 cep telefonu çalan hırsız #1

    Tekirdağ da iş yerinden 45 cep telefonu çalan hırsız #2

    Tekirdağ da iş yerinden 45 cep telefonu çalan hırsız #3

    Tekirdağ da iş yerinden 45 cep telefonu çalan hırsız #4

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