Tekirdağ’da işçi servisi otomobile çarptı: 2 ölü, 4 yaralı

Fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsü, öndeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobilde bulunan 2 kişi yaşamını yitirdi. 4 kişi kazayı yaralı olarak atlattı.

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde Tekirdağ-İstanbul karayolunda fabrika işçilerini taşıyan Bülent Dikerler (50) idaresindeki servis minibüsü, Kamara Dere mevkisinde aynı yöne giden Nursel Yeşildağ (60) yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.

Otomobil çarpmanın şiddeti ile refüje savruldu.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Hurdaya dönen otomobilde bulunan Nursel Yeşildağ ile Muhsin Yeşildağ’ın (65), kazada hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan 4 kişiden minibüs şoförü Bülent Dikerler ile işçiler Arif Sağlam, (36) ve Hüseyin İlker, (34) Çorlu Devlet Hastanesi'ne, durumu ağır olan Nurettin Ünal (37) ise Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Nursel Yeşildağ ile Muhsin Yeşildağ'ın cansız bedenleri, yapılan incelemenin ardından Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

“MİNİBÜS ÇOK HIZLIYDI, YAZIK OLDU”

Kazayı gören Sinan Er isimli bir vatandaş, minibüsün çok hızlı olduğunu belirterek, "Beyaz araç normal şekilde ilerlerlerken arkadan hızla gelen servis minibüsü hızla çarptı. Minibüs çok hızlıydı, yazık oldu.” ifadelerini kullandı.