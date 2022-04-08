İşe yetişme telaşında olan sürücü, bir yayaya yol vermek için duraklayan arabaya arkadan çarptı.Kazada hafif yaralanan şahıs, sağlık ekiplerince, hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ Çorlu'da Reşadiye Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzeri Cumhuriyet Parkı karşısında Süleymanpaşa istikametine doğru ilerleyen sürücü Cengiz Atak'ın kullandığı otomobil, yaya geçidinde olan bir vatandaşa yol vermek için durakladı.

Duraklayan arabaya arkadan çarptı

Bu sırada aynı yönde seyreden Hakan Seyhan yönetimindeki hafif ticari araç, duraklayan otomobile arkadan çarptı.

Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı

Kaza sonrası yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Seyhan, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tekirdağ'da işine yetişmeye çalışan sürücü kaza geçirdi ViDEO

"Talihsiz bir kaza yaşandı"

Kazanın aceleyle gelen dikkatsizlik sonucu olduğunu ifade eden otomobil sürücüsü Cengiz Atak, "Ben yayaya yol vermek isterken yavaşladım. Bu sırada arkadaş da işe yetişmek için aceleyle yola çıkmış ve bana arkadan vurdu. Üzücü ve talihsiz bir kaza yaşandı." diye konuştu.