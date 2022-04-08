Petrol
101.25
0.67%
Euro
16.02
-0.16%
Dolar
14.75
0.07%
Altın
914.75
-0.02%
Borsa
2345
0.00%
Bitcoin
646.076
0.21%
BTXN Coin
34.45
8.33%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Bulutlu 12 C

    Tekirdağ'da işine yetişmeye çalışan sürücü kaza geçirdi

    İşe yetişme telaşında olan sürücü, bir yayaya yol vermek için duraklayan arabaya arkadan çarptı.Kazada hafif yaralanan şahıs, sağlık ekiplerince, hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 08.04.2022 - 08:42
    • Güncelleme : 08.04.2022 - 09:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tekirdağ'da işine yetişmeye çalışan sürücü kaza geçirdi

    Tekirdağ Çorlu'da Reşadiye Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzeri Cumhuriyet Parkı karşısında Süleymanpaşa istikametine doğru ilerleyen sürücü Cengiz Atak'ın kullandığı otomobil, yaya geçidinde olan bir vatandaşa yol vermek için durakladı.

    Duraklayan arabaya arkadan çarptı

    Bu sırada aynı yönde seyreden Hakan Seyhan yönetimindeki hafif ticari araç, duraklayan otomobile arkadan çarptı.

    Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı

    Kaza sonrası yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Seyhan, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Tekirdağ'da işine yetişmeye çalışan sürücü kaza geçirdi ViDEO

    "Talihsiz bir kaza yaşandı"

    Kazanın aceleyle gelen dikkatsizlik sonucu olduğunu ifade eden otomobil sürücüsü Cengiz Atak, "Ben yayaya yol vermek isterken yavaşladım. Bu sırada arkadaş da işe yetişmek için aceleyle yola çıkmış ve bana arkadan vurdu. Üzücü ve talihsiz bir kaza yaşandı." diye konuştu.

    Tekirdağ da işine yetişmeye çalışan sürücü kaza geçirdi #1

    Tekirdağ da işine yetişmeye çalışan sürücü kaza geçirdi #2


    İlginizi Çekebilir

    Edirne'de hurda deposunda çıkan yangın söndürüldü
    3. Sayfa

    Edirne'de hurda deposunda çıkan yangın söndürüldü

    Zehra Güneş imajını yeniden tazeledi, kusursuz fiziği olay oldu! 'Ağzını, yüzünü yemek istiyorum ya'
    Medya

    Zehra Güneş imajını yeniden tazeledi, kusursuz fiziği olay oldu! 'Ağzını, yüzünü yemek istiyorum ya'

    Survivor Batuhan'la sarmaş dolaş yakalanmıştı! O güzelden mini şortuyla fizik şov geldi...'Afet-i devran'
    Medya

    Survivor Batuhan'la sarmaş dolaş yakalanmıştı! O güzelden mini şortuyla fizik şov geldi...'Afet-i devran'

    Görüş Bildir