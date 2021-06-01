Uzun zamandır kapalı olan işletmeler, normalleşme adımlarıyla birlikte müşterilerine kavuştu.

Türkiye genelinde işletmeler hazırlıklarını yaparak, kapılarını müşterler için açtı. Normalleşme adımlarıyla birlikte, vatandaşlar mekanlara giderek, yakınlarıyla görüşme fırsatı buldu.

Tekirdağ'da kafe ve restoranların aralarında bulunduğu işletmeler, belirlenen kurallara uygun şekilde hizmete yeniden başladı.

"UMUTLA BUGÜNÜ BEKLEDİK"

Kafe, restoran işletmecisi Sinan Gürel, "Ayladır ayrı kaldığımız müşterilerimize nihayet kavuşabildik. Bu sürede kendi iç sorunlarımızı hallettik.

Altyapımız ile uğraştık. Eksikliklerimiz gidermeye çalıştık. Umudumuzu kaybetmeden bekledik. Nihayet beklenen gün geldi.

Sabah itibariyle müşterilimizi ağırlamaya başladık. Mutluyuz, daha iyi bir hizmet vermek adına kendimizi değerlendirme vakti bulduk.

İnşallah her şey çok daha güzel olacak. İleriki günlerde bunu hep birlikte yaşayacağız." dedi.

Tekirdağ'da işletmeler kapılarını açtı VİDEO

"SIKINTILI SÜREÇLER YAŞADIK"

İşletmede garsonluk yapan Melihcan Durgun, "Uzun zamandır kapanma sürecindeydik. Bütün personel arkadaşlar olarak sıkıntılı süreçlerden geçtik. Ama şu anda kafelerimiz açıldı.

Bu durumdan çok mutluyuz. İnşallah bir daha böyle sıkıntılar yaşamayız. Hem Türkiye halkı olarak hem de Tekirdağ olarak inşallah bir daha böyle sorunlar yaşamayız." dedi.

"ÇOK MUTLUYUZ"

Garson Aydın Türkmen ise "Devletimizin aldığı kararlardan dolayı uzun zamandır kapalıydık. Manevi, maddi sorunlarımızda bu sayede bitmiş oldu. Çok mutluyuz herkesi bekleriz." dedi.