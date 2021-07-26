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Tekirdağ’da kaçak kazıya suçüstü
Sit alanında kaçak kazı yaptığı belirlenen 5 şüpheli emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı.
- İHA
- 26.07.2021 - 17:15
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Süleymanpaşa ilçesi Naip Mahallesi’ndeki sit alanında kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine söz konusu bölgeye operasyon düzenledi.
5 GÖZALTI
Operasyonda, kaçak kazı yapan F.K., Y.D., A.S., H.B. ve A.S. adlı şüpheliler suçüstü yakalandı.
Kazıda kullanıldığı belirlenen dedektör, balta, manila, kazma ve küreğe el konuldu.