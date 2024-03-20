Tekirdağ'da kaçak sigara operasyonu: 2 iş yeri sahibi gözaltına alındı

İHA
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde polis ekipleri tarafından Atatürk Mahallesi İstiklal Caddesi ve Cumhuriyet Mahallesi Vatan Caddesi'nde bulunan iki iş yerine operasyon yapıldı.
Bahse konu adreslerde arama gerçekleştiren ekipler 1 adet ruhsatsız tabanca, 62 adet fişek, 33 adet kaçak elektronik sigara, 3 kutu 200’li basılmış tütün ve 100 paket basılmış tütün ele geçirildi.
2 kişi gözaltında
Ayrıca iş yeri sahibi olan L.K. ve Y.S. isimli şahıslar gözaltına alındı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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