Tekirdağ'da kaçak sigara operasyonu: 2 iş yeri sahibi gözaltına alındı Tekirdağ'da polis ekipleri tarafından 2 farklı adrese kaçak sigara operasyonu düzenlendi.

İHA

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde polis ekipleri tarafından Atatürk Mahallesi İstiklal Caddesi ve Cumhuriyet Mahallesi Vatan Caddesi'nde bulunan iki iş yerine operasyon yapıldı.

Bahse konu adreslerde arama gerçekleştiren ekipler 1 adet ruhsatsız tabanca, 62 adet fişek, 33 adet kaçak elektronik sigara, 3 kutu 200’li basılmış tütün ve 100 paket basılmış tütün ele geçirildi.

2 kişi gözaltında

Ayrıca iş yeri sahibi olan L.K. ve Y.S. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)