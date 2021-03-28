Tekirdağ'da kadın cinayeti: Öldürüp, tarlaya gömdü

Marmara Ereğlisi ilçesinde Kemal K., ilişkisi olduğu Yeter Yılmaz'ı, başından tabanca ile vurarak öldürdükten sonra çukura gömdü. Katil, sırrını paylaştığı iş makinesi operatörünün ihbarıyla yakalandı

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinin Yeniçiftlik Mahallesi'nde, çiftçilik yapan evli ve 2 çocuk babası Kemal K., eşinden boşanmış Yeter Yılmaz ile birlikte olmaya başladı.

Çarşamba günü Kemal K., buluştuğu Yeter Yılmaz'ı aracına alarak, ilçe dışındaki bir tarlaya götürdü.

ÖLDÜRÜP TARLAYA GÖMDÜ

İkili arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma sırasında Kemal K., Yılmaz'ı başına tabanca ile ateş ederek öldürdü.

Kemal K., öldürdüğü kadını aracında bulunan bir kürekle tarlada bulduğu bir çukura gömerek olay yerinden ayrıldı.

Kemal K., kadını öldürdüğü tabancayı da bir gün sonra Türkmenli Göleti'ne attı.

ÇUKURU KAPATMAK İÇİN İŞ MAKİNESİ KİRALADI

Kemal K., daha sonra çukuru tamamen kapatmak için oğlu Ali K.'ye bir kepçeye ihtiyacı bulunduğunu söyleyerek, yardımcı olmasını istedi. Ali K. de babasını ilçede iş makinesi bulunan Ö.Ş.'ye, götürdü.

Kemal K., makine operatörü Ö.Ş.'ye, "Defineciler tarlama zarar verdi, çukur açmışlar. Bunu düzeltmek istiyorum" diyerek, 200 lira karşılığında anlaştı. Kemal K., iş makinesini tarlaya götürerek, çukurun üzerinin tamamen kapattırdı.

'KADININ CESEDİNİ ÇIKARALIM'

Kemal K., perşembe günü de kiraladığı iş makinesi operatörü Ö.Ş.'ye giderek, "Geçen gün kapattığımız çukurda bir kadın cesedi var. Onu çukurdan çıkarmamız lazım. İş makinesini alıp gel" diyerek 5 bin lira para verdi.

TARLAYA GÖNDERİP JANDARMAYA KOŞTU

Anlatılanlar karşısında büyük şaşkınlık yaşayan Ö.Ş., parayı aldıktan sonra, "Sen git, ben iş makinesini alıp tarlaya geliyorum" diyerek, Kemal K.' yı tarlaya gönderdikten hemen sonra İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek, durumu anlattı.

Jandarma ekipleri gittiği tarlada açtığı çukurda Yeter Yılmaz'ın cansız bedenini buldu.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Jandarma, cinayetle ilgili Kemal K., oğlu Ali K. ile iş makinesi operatörü Ö.Ş.'yi gözaltına aldı. 3 şüpheli jandarmadaki ifadelerinin ardından sıkı güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.





























