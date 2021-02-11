Tekirdağ’da kadın işletmeciyi bıçaklayarak öldürdü

Akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen zanlı, gittiği dönercide istediği indirim kabul edilmeyince iş yeri sahibi kadını bıçaklayarak öldürdü. Cinayet anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesi Bahçelievler Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi üzerinde faaliyet gösteren dönerciye gelen ve akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen Recep Özkan (36), iddiaya göre iş yeri sahibi Kader Balcı’dan (39) alışveriş yapmak için indirim yapmasını talep etti.

Recep Özkan, talebini kabul etmeyen Balcı’ya tepki gösterip üzerindeki bıçağı çıkarıp saldırdı.

Balcı, kendisini korumaya çalışırken aldığı bıçak darbeleriyle yere düştü, sesler üzerine iş yerine giren çevredekiler Özkan’ın elindeki bıçağı aldı.

BIÇAKLA SALDIRI ANI KAMERAYA YANSIDI

Güvenlik kameralarına anbean yansıyan olayın ardından Özkan, yaşanan kargaşa sırasında iş yerinden kaçtı.

Vatandaşların haber vermesiyle birlikte olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri geldi.

Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırdıkları Kader Balcı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Tekirda'da kadın işletmeciyi bıçaklayarak öldürdü İZLE

POLİS HEMEN YAKALADI

Öte yandan olay yerine gelen emniyet ekipleri, saldırgan Recep Özkan’ı yakalayarak gözaltına aldı.

Zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.