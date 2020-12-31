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    Tekirdağ'da kadının araçtan atladığı iddiası

    Hareket halindeki araçta eşiyle tartışmasının ardından otomobilden atladığı iddia edilen kadın, hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 31.12.2020 - 16:19
    • Güncelleme : 31.12.2020 - 16:37
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    Tekirdağ'da kadının araçtan atladığı iddiası

    Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi İnanlı Mahallesi'nde Y.B. ile eşi R.B., hareket halindeki otomobilde bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

    Tartışma sırasında R.B., iddiaya göre aracın kapısını açarak kendisini attı. Aracı durduran Y.B., sağlık ekiplerine haber verdi.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini olay yerinde yaptıkları R.B.’yi Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Vücudunda kırıklar olduğu belirtilen R.B., tedaviye alınırken jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Tekirdağ da kadının araçtan atladığı iddiası #1

    Tekirdağ da kadının araçtan atladığı iddiası #2

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