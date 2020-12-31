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- Tekirdağ'da kadının araçtan atladığı iddiası
Tekirdağ'da kadının araçtan atladığı iddiası
Hareket halindeki araçta eşiyle tartışmasının ardından otomobilden atladığı iddia edilen kadın, hastaneye kaldırıldı.
- DHA
- 31.12.2020 - 16:19
- Güncelleme : 31.12.2020 - 16:37
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi İnanlı Mahallesi'nde Y.B. ile eşi R.B., hareket halindeki otomobilde bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.
Tartışma sırasında R.B., iddiaya göre aracın kapısını açarak kendisini attı. Aracı durduran Y.B., sağlık ekiplerine haber verdi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini olay yerinde yaptıkları R.B.’yi Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Vücudunda kırıklar olduğu belirtilen R.B., tedaviye alınırken jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.