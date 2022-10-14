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Tekirdağ'da' kadınların sokak ortasındaki kavgası kamerada

Tekirdağ'da' kadınların sokak ortasındaki kavgası kamerada

Bir grup kadın, sokak ortasında sopa ve terliklerle kavga etti. Kavga anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.