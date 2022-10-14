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    Tekirdağ'da' kadınların sokak ortasındaki kavgası kamerada

    Bir grup kadın, sokak ortasında sopa ve terliklerle kavga etti. Kavga anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
    • 14.10.2022 - 21:32
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    Tekirdağ'da' kadınların sokak ortasındaki kavgası kamerada

    Tekirdağ'da kadın kavgası...

    Dün akşam saatlerinde Süleymanpaşa ilçesinin Köprübaşı mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle sokak ortasında, 3 kadın kavga etmeye başladı.

    Kavga sırasında 1 kadın, saldırdığı diğer kişiyi yere düşürüp sopayla vurmaya başladı.

    Başkaları da kavgaya dahil oldu

    Bu sırada gelen 3'üncü kadın da yere düşene vurduktan sonra birlikte saçlarından tutarak sürükledi.

    Bu sırada başka kadınlar da gelerek kavgaya karıştı. Terliklerin de kullanıldığı kavga, çevrede bulunanların müdahalesiyle güçlükle önlendi.

    O anlar kaydedildi

    DHA'nın haberine göre; kavganın ayrılmasının ardından kadınlar bölgeden uzaklaşırken, olay anları bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    Tekirdağ da kadınların sokak ortasındaki kavgası kamerada #1

    Tekirdağ da kadınların sokak ortasındaki kavgası kamerada #2

    Tekirdağ da kadınların sokak ortasındaki kavgası kamerada #3

    Tekirdağ da kadınların sokak ortasındaki kavgası kamerada #4

    Tekirdağ da kadınların sokak ortasındaki kavgası kamerada #5

    Tekirdağ da kadınların sokak ortasındaki kavgası kamerada #6

    Tekirdağ da kadınların sokak ortasındaki kavgası kamerada #7

    Tekirdağ da kadınların sokak ortasındaki kavgası kamerada #8

    Tekirdağ da kadınların sokak ortasındaki kavgası kamerada #9


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