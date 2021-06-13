Tekirdağ'da kafeye baskın: 57 kişiye 197 bin lira ceza

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kısıtlama saatlerinde açık olan kafede bulunan 57 kişiye 197 bin 733 lira ceza uygulandı.

Tekirdağ'da Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimlerde kısıtlama saatinde bir kafenin açık olduğu ve içerisinde müşterilerin bulunduğu belirlendi.

PARA CEZASI YAĞDI

Denetimlerde içeride sigara içildiğini de belirleyen polis, kafede bulunan 57 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlal etmekten 197 bin 733 lira para cezası uyguladı.

İş yeri sahibi hakkında da işlem başlatıldı.















