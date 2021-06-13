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    Tekirdağ'da kafeye baskın: 57 kişiye 197 bin lira ceza

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında kısıtlama saatlerinde açık olan kafede bulunan 57 kişiye 197 bin 733 lira ceza uygulandı.
    • DHA
    • 13.06.2021 - 12:45
    • Güncelleme : 13.06.2021 - 12:46
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    Tekirdağ'da kafeye baskın: 57 kişiye 197 bin lira ceza

    Tekirdağ'da Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimlerde kısıtlama saatinde bir kafenin açık olduğu ve içerisinde müşterilerin bulunduğu belirlendi.

    PARA CEZASI YAĞDI

    Denetimlerde içeride sigara içildiğini de belirleyen polis, kafede bulunan 57 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlal etmekten 197 bin 733 lira para cezası uyguladı.

    İş yeri sahibi hakkında da işlem başlatıldı.

     


    Tekirdağ da kafeye baskın: 57 kişiye 197 bin lira ceza #1

    Tekirdağ da kafeye baskın: 57 kişiye 197 bin lira ceza #2

    Tekirdağ da kafeye baskın: 57 kişiye 197 bin lira ceza #3

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