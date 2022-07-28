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    Tekirdağ'da kağıt gibi ezilen bu araçtan yara almadan çıktı

    Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde kamyonla çarpışan otomobil kağıt gibi ezildi. Otomobil sürücüsünün hurda yığınına dönen araçtan burnu bile kanamadan çıkması teselli kaynağı oldu.
    • 28.07.2022 - 18:40
    • Güncelleme : 28.07.2022 - 18:57
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    Tekirdağ'da kağıt gibi ezilen bu araçtan yara almadan çıktı

    Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Edirne istikametine seyreden Recep Vatansever idaresindeki 59 LU 392 plakalı otomobil, sollama esnasında Mehmet Kaya yönetimindeki kamyonla çarpıştı.

    Kontrolden çıkan kamyon ve takla atan otomobil şarampole yuvarlandı.

    Yara almadan çıktı

    Kaza sonrası kağıt gibi ezilen ve hurdaya dönen otomobilden sürücü Vatansever burnu bile kanamadan çıktı.

    İHA'nın haberine göre, feci kazada otomobil içinde birden fazla kişinin olmaması ve sürücünün de kazayı yara almadan atlatması tek teselli oldu.

    Tekirdağ'da kağıt gibi ezilen bu araçtan yara almadan çıktı VİDEO



    Tekirdağ da kağıt gibi ezilen bu araçtan yara almadan çıktı #1

    Tekirdağ da kağıt gibi ezilen bu araçtan yara almadan çıktı #2

    Tekirdağ da kağıt gibi ezilen bu araçtan yara almadan çıktı #3

    Tekirdağ da kağıt gibi ezilen bu araçtan yara almadan çıktı #4

    Tekirdağ da kağıt gibi ezilen bu araçtan yara almadan çıktı #5


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