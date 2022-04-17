Tekirdağ’da, Kamara Deresi’ni kirleten tesise 500 bin TL ceza verildi

Kamara Deresi’nin kırmızıya boyanmasına neden olan geri dönüşüm tesissinin faaliyetlerinin durdurularak 500 bin lira para cezası ödemesine karar verildi.

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesindeki Kamara Deresi'ni atılan atıklar nedeniyle kıpkırmızı oldu.

Marmara Denizi’ne akan derenin son hali İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile Marmaraereğlisi Belediye ekiplerini hareket geçirdi.

DHA’nın haberine göre dereden alınan numunelerin incelenmesi sonucu, kirliliğe bir geri dönüşüm tesisinin neden olduğu açıklandı.

Tesisin Çevre İzin ve Lisans Belgesi bulunmadığı tespit edildi

İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

“Kirliliğe sebebiyet verdiği tespit edilen söz konusu plastik çapak yıkama ve geri dönüşüm tesisinin Çevre İzin ve Lisans Belgesi'nin bulunmadığı tespit edilmiş ve dereye verilen atık sudan analiz yapılmak üzere numune alınmıştır.





Faaliyetlerinin durdurulmasına karar verildi

Müdürlüğümüz tarafından çevre kanunu kapsamında söz konusu işletmeye çevre izin ve lisans belgesinin bulunmaması nedeniyle ve dereye atık sularını vermesi nedeniyle 500 bin lira ceza kesilerek faaliyet durdurma işlemi tesis edilecek olup ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacaktır.”

Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata da sorumluların bulunmasının önemli olduğunu belirterek, “Belediye olarak sonuna kadar takipçisi olacağız. Hiç kimsenin çevreye zarar vermeye hakkı yoktur. Biz de belediye olarak gereğini yapacağız.” dedi.