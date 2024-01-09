Tekirdağ'da kamyona ok gibi saplanan otomobilin sürücüsü öldü

İHA
Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Marmaracık Mahallesi girişinde Çorlu istikametine seyreden kamyon önündeki araca çarptı.
Bu sırada aynı istikamette seyreden 17 yaşındaki Kayra Güner idaresindeki otomobil de kamyonun altına girdi.
Bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde can verdi
Kazada kamyona ok gibi saplanan otomobilin sürücüsü Kayra Güner, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kayra Güner'in cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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