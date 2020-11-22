Haberler

3. Sayfa Haberleri

Tekirdağ'da kamyonet kasasında asılı yolculuk kamerada

Tekirdağ'da kamyonet kasasında asılı yolculuk kamerada

Tekirdağ'da 3 kişinin yan yana kamyonet kasasında yaptığı yolculuk görenleri tedirgin ederken, trafiğe de tehlikeye soktu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.