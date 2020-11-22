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- Tekirdağ'da kamyonet kasasında asılı yolculuk kamerada
Tekirdağ'da kamyonet kasasında asılı yolculuk kamerada
Tekirdağ'da 3 kişinin yan yana kamyonet kasasında yaptığı yolculuk görenleri tedirgin ederken, trafiğe de tehlikeye soktu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
- İHA
- 22.11.2020 - 17:13
- Güncelleme : 22.11.2020 - 17:15
Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa’da maskesiz 3 kişi, Hükümet Caddesi üzerinde seyir halinde olan kamyonetin kasasına asılarak yolculuk etti.
Hayrete düşüren görüntülerde bir süre sonra kamyonet başka bir sokağa dönerek gözden kayboldu.
O ANLAR KAMERADA
Maske takmayan ve sosyal mesafeye de dikkat etmeyen 3 kişinin kamyonet kasasına asılı yolculuğu başka bir araçtaki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Tekirdağ'da kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk VİDEO