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    Tekirdağ'da kamyonet kasasında asılı yolculuk kamerada

    Tekirdağ'da 3 kişinin yan yana kamyonet kasasında yaptığı yolculuk görenleri tedirgin ederken, trafiğe de tehlikeye soktu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 22.11.2020 - 17:13
    • Güncelleme : 22.11.2020 - 17:15
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    Tekirdağ'da kamyonet kasasında asılı yolculuk kamerada

    Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa’da maskesiz 3 kişi, Hükümet Caddesi üzerinde seyir halinde olan kamyonetin kasasına asılarak yolculuk etti.

    Hayrete düşüren görüntülerde bir süre sonra kamyonet başka bir sokağa dönerek gözden kayboldu.

    O ANLAR KAMERADA

    Maske takmayan ve sosyal mesafeye de dikkat etmeyen 3 kişinin kamyonet kasasına asılı yolculuğu başka bir araçtaki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Tekirdağ'da kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk VİDEO

    Tekirdağ da kamyonet kasasında asılı yolculuk kamerada #1

    Tekirdağ da kamyonet kasasında asılı yolculuk kamerada #2

    Tekirdağ da kamyonet kasasında asılı yolculuk kamerada #3

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