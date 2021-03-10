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    Tekirdağ'da kamyonet takla attı

    Malkara ilçesinde takla atan kamyonetin sürücüsü yaralandı.
    • İHA
    • 10.03.2021 - 00:35
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    Tekirdağ'da kamyonet takla attı

    Tekirdağ'da Malkara - Hayrabolu yolu üzeri Kozyörük Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda, Malkara istikametine seyreden Ş.K. yönetimindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

    ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

    Şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü Ş.K. yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.

    Yaralı sürücünün, hastanede yapılan muayenesinde alkollü olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Tekirdağ da kamyonet takla attı #1

    Tekirdağ da kamyonet takla attı #2

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