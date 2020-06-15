İki grup arasında çıkan kavgada bir şahsın karşı taraftan birine arabasıyla çarpıp kaçtığı o anlar kameraya yansıdı.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesine bağlı Veliköy Mahallesi’nde, alacak verecek meselesi sebebiyle iki grup arasında kavga çıktı.

OTOMOBİLLE TARTIŞTIĞI KİŞİYE ÇARPTI

Kavgada bir türlü sakinleşmeyen taraflardan bir kişi otomobil ile karşı taraftan bir kişiyi ezmeye çalıştı. Otomobilin çarptığı kişi savrularak yaralanırken o anlar ise kameralar tarafından görüntülendi.

Tekirdağ'da kavga ettiği kişiye otomobille çarptı

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Otomobili kullanan sürücü olay yerinden uzaklaşırken, savrulup yaralanan şahıs için ise sağlık ekipleri çağrıldı. Yaralı, bölgeye gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

SALDIRGAN YAKALANDI

Jandarma ekipleri ise otomobille kaçan şahsı takip ederek 300 metre ileride yakaladı. Olayla ilgili araştırma başlatılırken, hastaneye kaldırılan şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi.