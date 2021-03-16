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- Tekirdağ’da kavşakta kaza: 3 yaralı
Tekirdağ’da kavşakta kaza: 3 yaralı
Kavşakta iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile yaralanan kazazedeler hastanelere kaldırıldı
- İHA
- 16.03.2021 - 09:27
Tekirdağ’da, Muratlı çevreyolunun Kırkkepenekli Mahallesi mevkisinde kalan kavşakta Bahattin B. sevk ve idaresindeki otomobil, Koray K. yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.
Kazayı Bahattin B., Koray K. ve beraberindeki Tolga K. isimli yolcu yaralı olarak atlattı
Kazanın üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.
Yaralılardan Tolga K. Tekirdağ Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
Kaza alanında polis ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alındı. Trafik tek şeritten devam ettirildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.