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    Tekirdağ’da kavşakta kaza: 3 yaralı

    Kavşakta iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile yaralanan kazazedeler hastanelere kaldırıldı
    • İHA
    • 16.03.2021 - 09:27
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    Tekirdağ’da kavşakta kaza: 3 yaralı

    Tekirdağ’da, Muratlı çevreyolunun Kırkkepenekli Mahallesi mevkisinde kalan kavşakta Bahattin B. sevk ve idaresindeki otomobil, Koray K. yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.

    Kazayı Bahattin B., Koray K. ve beraberindeki Tolga K. isimli yolcu yaralı olarak atlattı

    Kazanın üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

    HASTANEYE SEVK EDİLDİ

    Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

    Yaralılardan Tolga K. Tekirdağ Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

    GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

    Kaza alanında polis ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alındı. Trafik tek şeritten devam ettirildi.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Tekirdağ’da kavşakta kaza: 3 yaralı #1

    Tekirdağ’da kavşakta kaza: 3 yaralı #2

    Tekirdağ’da kavşakta kaza: 3 yaralı #3

     

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