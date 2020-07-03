Tekirdağ'da kayınbiraderini öldürdü, 3 kadını da yaraladı

Ailevi nedenlerle kayınbiraderini gittiği iş yerinde öldüren, aynı yerde 3 kadını da yaralayan zanlı, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Aralarında ailevi sorunlar bulunan Ramazan Ç. ile kayınbiraderi Mehmet Turalı, telefonda tartışıp, küfürleşti.

Küfürleşme üzerine Ramazan Ç., Turalı'nın Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesi Tekirdağ Caddesi üzerindeki bir tütün ürünleri satan iş yerine geldi. Durumu öğrenen eşleri de iş yerine gitti.

KALBİNDEN BIÇAKLADI

Burada çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Ramazan Ç., üzerinde taşıdığı bıçakla Turalı'yı kalbinden ve çeşitli yerlerinden bıçakladı.

3 KADINI DA YARALADI

Ramazan Ç., kendisine engel olmaya çalışan eşi C.Ç., Turalı'nın eşi M.T ve iş yerinde bulunan Nazlı Y.'yi de yaşanan arbedede bıçakla yaraladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, Ramazan Ç.'yi olayda kullandığı bıçakla yakalayıp, gözaltına aldı.

KAYINBİRADER ÖLDÜ

Sağlık ekiplerinin Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne götürdüğü yaralılardan durumu ağır olan Mehmet Turalı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 kadın yaralının ise tedavileri sürüyor. Polisin gözaltına aldığı Ramazan Ç. ile ilgili soruşturma başlatıldı.