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    Tekirdağ'da kayınbiraderini öldürdü, 3 kadını da yaraladı

    Ailevi nedenlerle kayınbiraderini gittiği iş yerinde öldüren, aynı yerde 3 kadını da yaralayan zanlı, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
    • DHA
    • 03.07.2020 - 16:24
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    Tekirdağ'da kayınbiraderini öldürdü, 3 kadını da yaraladı #1

    Aralarında ailevi sorunlar bulunan Ramazan Ç. ile kayınbiraderi Mehmet Turalı, telefonda tartışıp, küfürleşti.

    Küfürleşme üzerine Ramazan Ç., Turalı'nın Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesi Tekirdağ Caddesi üzerindeki bir tütün ürünleri satan iş yerine geldi. Durumu öğrenen eşleri de iş yerine gitti.

    KALBİNDEN BIÇAKLADI

    Burada çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Ramazan Ç., üzerinde taşıdığı bıçakla Turalı'yı kalbinden ve çeşitli yerlerinden bıçakladı.

    Tekirdağ'da kayınbiraderini öldürdü, 3 kadını da yaraladı #2

    3 KADINI DA YARALADI

    Ramazan Ç., kendisine engel olmaya çalışan eşi C.Ç., Turalı'nın eşi M.T ve iş yerinde bulunan Nazlı Y.'yi de yaşanan arbedede bıçakla yaraladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, Ramazan Ç.'yi olayda kullandığı bıçakla yakalayıp, gözaltına aldı.

    Tekirdağ'da kayınbiraderini öldürdü, 3 kadını da yaraladı #3

    KAYINBİRADER ÖLDÜ

    Sağlık ekiplerinin Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne götürdüğü yaralılardan durumu ağır olan Mehmet Turalı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 kadın yaralının ise tedavileri sürüyor. Polisin gözaltına aldığı Ramazan Ç. ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Tekirdağ'da kayınbiraderini öldürdü, 3 kadını da yaraladı #4

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